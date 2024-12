Zum Tod des KMGV-Ehrenpräsidenten Jakob Claßen „ Ihr wart die Ersten, spasiba “

/ von Delia Evers

Jakob Claßen (Mitte) 1991 bei einer KMGV-Veranstaltung mit Josef Brenk (l.) und Alfred Plönes. Foto: Archiv Delia Evers

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Jakob Claßen

Ein Vierteljahrhundert lang hatte Jakob Claßen zunächst als Geschäftsführer und nach dem plötzlichen Tod von Robert Königshofen ab 1986 als Präsident dem Kevelaerer Männer-Gesang-Verein beste Dienste geleistet. Als er ausschied, wussten die Sänger sofort, wie sie ihm danken wollten: Sie ernannten ihn zu ihrem Ehrenpräsidenten.

Am 29. November ist Jakob Claßen im Alter von 94 Jahren gestorben.

Er hat ein Stück KMGV-Geschichte mitgeschrieben. In seine Zeit fiel ein großes Jubiläum: Der KMGV war 1996 musikalisch in Hochform und wirkte keinesfalls so alt wie er nun war – 100 Jahre. Zudem stieß der Verein ein mutiges Projekt an, das noch immer nachwirkt. KMGV-Sänger hatten damit begonnen, Kirchenlieder im byzantinischen Ritus der Ostkirche einzustudieren. Natürlich gab es Probleme mit der ukrainischen Sprache. „Die ersten Proben waren grausam, weil wir die Laute nicht aussprechen konnten“, erzählte Jakob Claßen damals. Doch schon bald beherrschten einige Sänger erste Teile des Liedguts perfek…