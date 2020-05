IHK startet Sommer-Abschlussprüfungen

Die Niederrheinische IHK startet in der nächsten Woche die Abschlussprüfungen der beruflichen Ausbildung. Ab dem 18. Mai 2020 werden die mündlichen und praktischen Prüfungen durchgeführt. Die schriftlichen Prüfungen starten bundeseinheitlich ab dem 15. Juni 2020. Ziel der IHK ist es, bis zum Ende des laufenden Ausbildungsjahres am 31. Juli 2020 alle Prüfungen abzuschließen. „Es ist eine enorme Kraftanstrengung für alle Beteiligten. Ich möchte unseren ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern und auch den Berufskollegs für ihr großes Engagement und ihre hohe Flexibilität herzlich danken. Ohne deren Einsatz und Unterstützung wäre die Durchführung der Prüfungen so nicht möglich“, betont Matthias Wulfert, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen IHK.

Einladungen zu den jeweiligen Prüfungen werden so umgehend wie möglich verschickt. Mit dem Start der Prüfungen im Mai wird vermieden, dass die Durchführung der Abschlussprüfungen über das übliche Ende der Ausbildungsverhältnisse hinausgeht. „Dies war uns in der Planung besonders wichtig und verschafft Betrieben und Fachkräften die nötige Planungssicherheit“, betont Wulfert. Bei der Organisation der Prüfungen habe die Gesundheit aller Beteiligten höchste Priorität. Die Gewährleistung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften sowohl für die praktischen Prüfungen in den Betrieben als auch für die mündlichen und schriftlichen Prüfungen stehe im Vordergrund.

Auch in der beruflichen Weiterbildung läuft das Prüfungswesen wieder an. Für die bundeseinheitlichen Abschlüsse sind die schriftlichen Prüfungen ebenfalls ab Juni vorgesehen. Aktuelle Informationen zu den mündlichen, praktischen und schriftlichen Prüfungen gibt es auf der IHK-Website unter www.ihk-niederrhein.de/corona-ausbildung.