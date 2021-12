Igel verabschiedet sich

Was für ein Spalier am Kevelaerer Kardinal-van-Galen-Gymnasium: Am vergangenen Dienstag wurde Hausmeister Dieter van Besel „Igel“ nach 28 Jahren Dienst von den rund 700 Schüler*innen aller Jahrgangsstufen in den wohlverdienten Ruhestand entlassen – und das nicht, ohne jede*n einzelne*n in einem fortlaufenden Parcours abzuklatschen.

Mit viel Wehmut im Herzen und dem einen oder anderen Tränchen in den Augen verabschiedete sich der wegen seiner kurzen Haare von allen nur liebevoll „Igel“ genannte 63-Jährige anschließend auch vom Schul-Kollegium.

Für Schulleiterin Christina Diehr war das ein besonderer Moment: „Er war nicht nur den Schülern in vielen Momenten ganz nah und hinterlässt große Fußstapfen.“

Ein ausführliches Porträt folgt.