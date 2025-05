Vor 115 Jahren kam Paul Hanssen zur Welt „ Ich war Tag und Nacht Arzt “

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Paul Hanssen

Dr. Peter und Traudchen Hanssen hatten keinerlei Zweifel: Paul, geboren im Mai 1910 und das dritte ihrer fünf Kinder, würde Arzt werden – so wie sein Urgroßvater, sein Onkel und der Vater selbst. So kam es: Paul absolvierte 1935 sein Staatsexamen, erhielt 1936 die Approbation und promovierte.

In diesen Tagen jährt sich sein Geburtstag zum 115. Mal.

Als Assistenzarzt arbeitete er in verschiedenen Krankenhäusern, bis er 1940 als Soldat eingezogen und in Russland eingesetzt wurde. 1943 trat er einen Heimaturlaub an. Es zog ihn nach Oberhausen, wo seine Verlobte Helene „Helli“ Geerling arbeitete. Er überraschte sie auf dem Bahnhof mit einer Kostbarkeit. Schon in Russland hatte er 99 Eier eingepackt und unversehrt mitgebracht. Das Paar nutzte die kurze, gemeinsame Zeit für ein weiteres Ereignis: Sie schlossen den Bund fürs Leben.

In Russland war Paul Hanssen Truppenarzt bei der Infanterie. „Eine medizinische Versorgung war unmöglich“, erinnerte er sich einmal in einem KB-Gespräch. „Es war s…