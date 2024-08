REWE verlässt das Kaufcenter Kevelaer. Auch Patrick Schweren muss seine Lottoannahmestelle schließen. „ Ich verstand immer, was der Kunde will “

/ von Franz Geib

Patrick Schweren und seine Frau Renate verabschieden sich von ihrem Laden. Foto: privat

Noch in diesem Jahr, genauer am 31. August, wird das vor fast genau 50 Jahren eröffnete „Kaufcenter“ auf dem Roermonder Platz in Kevelaer seine Tore schließen, denn der Vertrag des Ankermieters REWE läuft aus. Der aktuelle Investor Josef Schoofs will den funktionalen Bau im gesamten Komplex überholen. Einer, der die Geschichte des Anfang der siebziger Jahre eröffneten Kaufcenters so gut wie nur wenige andere kennt, ist Patrick Schweren, der 1983 an Ort und Stelle seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann begann und seitdem diesem Haus mit Ausnahme einer kurzen Unterbrechung nie den Rücken kehrte.

„Ich habe in diesen 40 Jahren hier alles erlebt, sowohl die schönen Geschichten als auch so manche Krise der Menschen, die hier ein und aus gingen“, beginnt der mit seinen 57 Jahren jugendlich wirkende Kevelaerer das Gespräch mit dem KB. Sein Tabak- und Zeitschriftenlädchen mit Lottoannahmestelle im Center sei Dreh- und Angelpunkt seiner zahlreichen Kunden, die er zum Teil persönlich auf Duz-Ebene anspricht, denen er Freund, Seelsorger und Soziologe in einer Person war.

Seit 40 Jahren im Kaufcenter

Begonnen hat seine Kaufcenter-Laufbahn 1983, als der damals 16-Jährige seine Ausbildung in einem Betrieb für Heimwerker-/Fahrrad- und Autozubehör, Rundfunk-/TV- und Hifibedarf startete. Mit dem Kaufmannsgehilfenbrief in der Tasche stand dem jungen Mann die Welt des Handels offen, doch zunächst war ein großer Richtungswechsel angesagt, rief der Bund zur Fokussierung auf die Landesverteidigung. Statt legerer Kleidung und Halbschuhe warteten Tarnlook und Stiefel.

Zurück von seinem 15-mona…