Adam Fitza ist seit vier Jahren Hauptküster an St. Marien. Das KB sprach mit dem 1965 im oberschlesischen Ratibor geboren Mann über Kirche, Kinder und den Küsterberuf.Wie kamen Sie zum Küsterberuf?Ich habe schon als Kind ministriert und war so von Anfang an oft in Kirche und Sakristei. Nachdem wir aus Oberschlesien nach Deutschland kamen, habe ich 1992 als Küster begonnen und gleichzeitig die Ausbildung dazu gemacht. 2017 konnte ich mein Silberjubiläum als Küster feiern und bekam eine Urkunde aus Münster. Ich habe also mein ganzes Arbeitsleben als Küster verbracht und mir macht es große Freude.Ist Küster Ihr Traumberuf?Ich habe auf jeden Fall einen himmlischen Arbeitsplatz, habe viel Kontakt mit Gläubigen, Priestern, Bischöfen und Kardinälen. 2014 etwa kamen in der Wallfahrtszeit 40 Bischöfe und vier Kardinäle nach Kevelaer. Ich habe einen Beruf, der nie ruhig und langweilig ist, sondern vielseitig und schön. Ich liebe es auch, die Technik zu bedienen. Hier in der Sakristei etwa sehe ich über einen Touchscreen-Bildschirm direkt in die Beichtkapelle und Basilika. Das Programm habe ich selbst entwickelt. Von hier aus kann ich, auch per Handy, etwa das Licht in den Kirchen an- oder ausschalten.