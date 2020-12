Man verzeihe mir diesen Kalauer, aber er passt so gut zu dem, was ich gerne loswerden möchte. Nein – ich habe gestern Abend nicht zu viel getrunken, die Überschrift enthält dementsprechend einen Rechtschreibfehler. Unter „cater“, auch „catering“, verstehe ich mein derzeitiges Vergnügen, mich von der Kevelaerer Gastronomie verwöhnen zu lassen. Mechel und ich versorgen uns also ganz nach unseren Wünsche…