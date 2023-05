Thera van Osch erhielt in der vergangenen Woche den Niederländischen Ritterorden van Oranje Nassau „ Ich finde es eine große Anerkennung “

/ von Elena Gavriil

Thera van Osch erhielt von Peter Schuurman (rechts; Generalkonsul der Niederlande in Düsseldorf) den Niederländischen Ritterorden van Oranje Nassau. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler gratulierte der Betreibern des „World House“ in Wetten ebenfalls. Foto: eg

Hält der Kevelaerer Ratssaal in der Regel eher für knallharte politische Diskussionen her, ging’s in der vergangenen Woche zur Abwechslung mal ziemlich emotional in den Wänden des Rathauses zu. Rund 30 Menschen hatten sich versammelt, um eine ganz besondere Ordensübergabe zu feiern. Nur der „Star“ des Tages, Thera van Osch, wusste von nichts, konnte lediglich den Anlass erahnen, zu dem sie nach Kevelaer gelockt wurde. Ihr sollte die besondere Ehre zu Teil werden, den Niederländischen Ritterorden van Oranje Nassau zu empfangen. Eine Anerkennung für ihr großes Engagement für die Gesellschaft.

Betreiberin des “World House” in Wetten

Dass die Verleihung ausgerechnet auf den Niederländischen „Koningsdag“ (wird zu Ehren des Königs Willem-Alexander jährlich am 27. April gefeiert) fiel, sei Zufall, erklärte Peter Schuurman, Generalkonsul der Niederlande in Düsseldorf und Überbringer des Ordens. In den Niederlanden werde diese Auszeichnung stets am Tag vor dem Koningsdag übergeben. Organisatorisch sei die Verleihung an Thera van Osch, die das „World House“ in Wetten betreibt, allerdings am 26. April nicht umsetzbar gewesen. Sei’s drum. Am vergangenen Donnerstag war’s dann doch soweit und die Augen von Thera van Osch sprachen Bände, als sie die Menschen sah, die sich extra für sie versammelt hatten.

Dass die Leute nicht ohne Grund gekommen waren, machte Schuurman in seiner Rede deutlich. Van Osch setze sich seit Jahren für die Gesellschaft ein. Vor allem engagiere sie sich für Frauenrechte, für die Stellung der Frau in der Wirtschaft und für Gleichberechtigung…