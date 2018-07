Angenehm überrascht registrierte der Vorsitzende des Reeser Geschichtsvereins „REESA“, Heinz Wellmann, wie viele Menschen ein Interesse an der Vorführung des Films an diesem Abend im Bürgerhaus besaßen. Über 60 Gäste konnte Wellmann „als Vorbereitung auf 375 Jahre Wallfahrt“ vor der großen Leinwand begrüßen, auf der in der folgenden Stunde die Aufnahmen von Hubert Kiewitz über die Wallfahrt von 1989 zu sehen waren.

Eine derjenigen, die sich dafür interessierten, war Katharina Jansen, die bereits „über 55 mal hin und zurück“ gewandert war. Was ihr dieser Weg persönlich bedeutet? „Die Wallfahrt veranschaulicht für mich das ganze Leben: Unterwegs sein zu einem Ziel“, sagte die 88-Jährige…

