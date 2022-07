Fiona-Sophie Schax aus Kervenheim geht mit gerade einmal 15 Jahren für zehn Monate nach Schweden „ Ich bin dann mal weg “





Jedes Jahr aufs Neue schmieden viele Schülerinnen und Schüler den Plan, nach dem Abitur die weite Welt zu erkunden. Ein Jahr in Amerika, England, Irland haben viele von ihnen auf ihrer To-Do-Liste fürs Leben (die Jugend nennt’s auch „Bucket List“) stehen. Während sie das tosende Großstadtleben feiern, geht’s aber auch eine Spur ruhiger. Fiona-Sophie Schax aus Kervenheim macht’s nämlich gleich doppelt anders: Statt nach New York, London oder Dublin geht’s für die Schülerin nach Sundsvall in Schweden. Und bis zum Abitur wollte die 15-Jährige auch nicht warten. Im August geht das Abenteuer los.

„Ursprünglich war Schweden gar nicht so das Ding“, gibt Fiona-Sophie Schax zu, die bereits vor ein paar Jahren über YouTube-Videos auf das Format des Auslandsjahres aufmerksam geworden ist. Auch sie hatte anfangs Reiseziele wie die USA oder England im Kopf. Nach Kontaktaufnahme mit einer möglichen Organisation kam dann schließlich Schweden ins Spiel. Nach ausführlichen eigenen Recherchen war auch die 15-Jährige mit dem alternativen Reiseziel einverstanden. „Dann habe ich versucht, meine Eltern zu überzeugen“, sagt die Schülerin mit grinsendem Seitenblick zu ihrer Mutter Andrea Schax.

Gesagt, getan. Die Schülerin klemmte sich eigens hinter die Planung. Schriftlich, per Video und mit Fotos musste sie sich bewerben, bevor sie im Mai erstmals per Videotelefonie Kontakt mit ihrer schwedischen Gastfamilie, einem kinderlosen Ehepaar, aufnehmen konnte. Die Sympathie stimmte, der Plan wurde in trockene Tücher…