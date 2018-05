Vor einem halben Jahr wurde Gregor Kauling in sein neues Amt als Pfarrer der Kirchengemeinde St. Marien Kevelaer und Rektor der Wallfahrt eingeführt. Das KB sprach mit dem Geistlichen über seine neue Gemeinde, seinen Vorgänger und die Neugestaltung des Kapellenplatzes.

Kevelaerer Blatt: Wie haben Sie Ihre erste Eröffnung der Wallfahrtszeit erlebt?Kauling: Der Tag war sehr schön. Das Wetter hatte erst nicht mitgespielt, darum hatte ich morgens entschieden, das Forum nicht zu nutzen. Die frühe Entscheidung gibt allen die notwendige Ruhe, und die meisten fanden das auch richtig. Der Bischof war toll, ich bin Aachen auch sehr verbunden. Er hatte einen kraftvollen Aufhänger: „Seid Ihr noch bei Trost?“ Da ist wohl noch nie einer drauf gekommen, dabei ist das hier so naheliegend in Kevelaer mit der Doppeldeutigkeit. Ich hatte an dem Tag viele schöne Begegnungen, die Leute verbinden das mit vielen Emotionen. Wenn die Pforte geöffnet wird, ist das toll, das ist ein sprechendes Symbol. Darum haben wir auch für den Bundespräsidenten keine Ausnahme gemacht und die Pforte bei seinem Besuch verschlossen gelassen. Ich habe am 1. Mai Tränen der Rührung bei einigen gesehen. Auch der Blic…

