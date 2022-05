„Erprobungsphase“ für kostenlose Bereitstellung von Damen-Hygieneartikeln Hygiene-Automaten werden aufgestellt

Auch an den weiterführenden Schulen in Kevelaer wird es Automaten mit Damen-Hygieneartikel geben. Foto: KB-Archiv

Testweise sollen nach den Sommerferien in den weiterführenden Schulen sowie in der Öffentlichen Begegnungsstätte jeweils ein Automat zu kostenloser Bereitstellung von Damen-Hygieneartikeln aufgestellt werden.

In Schulen und der ÖBS

Das beschloss der Kevelaerer Rat in seiner Sitzung in der vergangenen Woche einstimmig. Die „Erprobungsphase“ solle drei bis sechs Monate umfassen, erläuterte die städtische Gleichstellungsbeauftragte Christiane Peulen in der Sitzung. Sie erklärte ebenfalls, dass mehrsprachige Plakate mit entsprechenden Anleitungen in Arbeit seien. Anbringung und Befüllung der Automaten sollen durch Personal vor Ort wie etwa Hausmeister*innen oder Reinigungskräfte erfolgen. Nach der Erprobungsphase erfolge eine Abfrage zu den Erfahrungen bei den Einrichtungen. Dann könne man entscheiden, ob das Projekt weitergeführt oder gegebenenfalls sogar ausgeweitet werden solle.

Einen entsprechenden politischen Antrag „auf zur Verfügung Stellung kostenloser Hygieneartikel für Frauen in öffentlichen Sanitäranlagen der weiterführenden Schulen sowie der Verwaltungsgebäude mit Publikumsverkehr“ hatte d…