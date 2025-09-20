Hundeschwimmen im Freibad

Zum vierten Mal lädt die Wallfahrtsstadt Kevelaer zusammen mit dem Bäderverein zum Hundeschwimmen ein. Am Sonntag, 21. September, dürfen sich die Vierbeiner von 10 bis 16 Uhr im kühlen Nass austoben. Der Eintritt für die Fellnasen beträgt 4 Euro, Frauchen, Herrchen und Hunde-Fans, die gerne zuschauen möchten, zahlen 2 Euro.

Ob Schwimmer- oder Nichtschwimmerbecken – die Hunde haben die freie Wahl und können sowohl im Wasser als auch rund um die Becken herum toben und planschen. Frauchen und Herrchen bleiben diesmal zwar am Beckenrand, können aber ihre Vierbeiner tatkräftig anfeuern und mit ihnen spielen.

Die Veranstaltung wird durch den lokalen Tiernahrungshersteller MERA unterstützt. Wie in den vergangenen Jahren wird auch der Kiosk im Freibad geöffnet sein, sodass sich alle Gäste mit Snacks und erfrischenden Getränken stärken können.

Nicht vergessen: Impfpass und Versicherung!

Wer am Hundeschwimmen teilnehmen möchte, muss an den Impfausweis und den Nachweis über eine bestehende Hundehaftpflichtversicherung denken. Mit dem Eintritt erkennen Gäste die geltende Hund- & Halterbadeordnung an.

Über den Chlorgehalt im Wasser müssen sich Besucherinnen und Besucher keine Gedanken machen: Nach dem Saisonende am Montag, 15.09., wird kein frisches Chlor mehr zugesetzt. Das Schwimmen ist für die bellenden Badegäste somit unbedenklich.

Auch die Zweibeiner müssen sich keine Sorgen um die Wasserqualität machen, denn vor der nächsten Freibadsaison wird das Wasser in den Schwimmbecken vollständig abgelassen und wie in jedem Jahr eine Grundreinigung durchgeführt. Einem unbeschwerten Badevergnügen im nächsten Jahr steht somit nichts mehr im Wege.

Mehr zum Hundeschwimmen auf: www.kevelaer.de/hundeschwimmen