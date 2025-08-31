Der Busman Hund

/ von Kevelaerer Blatt



Ist dir das auch schon aufgefallen, Mechel?

Frühmorgens oder bei schlechtem Wetter ist fast kein Mensch auf der Straße zu sehen, es sei denn, er hat einen Hund an der Leine.

Hunde sind dem Menschen treue Begleiter. Den meisten Hundehaltern wachsen sie im Laufe der Zeit ans Herz. Allerdings brauchen die Tiere viel Pflege und ständige Aufmerksamkeit.

Hast du im Fernsehen verfolgt, wie sehr Mensch und Hund aufeinander abgestimmt sind, wenn sie im Wettbewerb um den besten Hund Deutschlands kämpfen? Da fieberst du richtig mit. Dabei ist es ganz gleich, ob es sich nun um große oder kleine Vierbeiner handelt.

Nein, einen eigenen Hund wollten wir nie haben, das wäre uns zu schwierig gewesen, wenn wir zum Beispiel länger in den Urlaub fahren wollten.

Mechel, da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als dass ich dich bei deinen Spaziergängen begleite. Manchmal habe ich das Gefühl, du würdest mich auch am liebsten an die Leine nehmen, weil es mir so schwerfällt, immer schön bei Fuß zu bleiben. Da musst du mich schon mal zurückpfeifen, aber ansonsten fresse ich dir ja aus der Hand und meistens dackele ich ganz gerne neben dir her.

Dass ich auf den „Hund“ komme, liegt an d…