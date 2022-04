Hubertuskinder tobten sich beim Hallensporttag aus

Der jährliche Hallensporttag hat an der St. Hubertus Grundschule Kevelaer eine lange Tradition. An vielen unterschiedlichen Stationen können die Kinder sich ausgiebig bewegen. Dabei steht der Spaß an erster Stelle. Da der Hallensporttag und vieles mehr im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, hat sich die Schule in diesem Jahr für ein außergewöhnliches Event entschieden.

Dazu wurde die Sporteventfirma Trixitt eingeladen. Nach einem gemeinsamen Aufwärmprogramm gingen die jeweiligen Klassen durch vier aufregende Stationen. Dabei mussten sie einen Hindernisparcours bewältigen, konnten sich am Menschenkicker versuchen, Basketbälle in Körbe werfen und eine gemeinsame Staffel laufen. Jede Klasse konnte ihren Zusammenhalt stärken und gemeinsam Punkte sammeln.

Nachdem die Kinder alle Stationen durchlaufen hatten, fand eine kleine Siegerehrung statt, bei der es für jede Klasse eine Urkunde und eine Medaille gab. Das Trixitt-Event wird den Kindern noch lange in Erinnerung bleiben.