Hubertusgilde verabschiedet Vorstandsmitglieder

Anlässlich des Patronatsfestes verabschiedete die St. Hubertusgilde Keylaer kürzlich vier langjährige Vorstandsmitglieder. Begleitet von stehenden Ovationen der Vereinsmitglieder, bedankte sich der neue Präsident Erik Adamaschek stellvertretend für die Vereinsmitglieder für den langjährigen und engagierten Einsatz der kürzlich ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder.

Der scheidende Präsident Theo Keysers gehörte dem Vorstand seit 1999 an – bis 2001 als 2. Kassierer, von 2001 bis 2008 als Vizepräsident und seit 2008 leitete er als Präsident die Geschicke des Vereins. Sein besonderes Engagement galt in all den Jahren der Organisation und Vorbereitung der Hubertuskirmes.

Ihm zur Seite stand seit 2008 der ebenfalls scheidende Vizepräsident Klaus Wilbers (nicht auf dem Foto).

Seit 2007 gehörte Kassierer Bernd Rühl dem geschäftsführenden Vorstand an und war mitverantwortlich in der Durchführung und Abrechnung der Hubertuskirmes tätig.

Der scheidende Schriftführer Reinhard Peters begann seine Vorstandsarbeit von 1982 bis 1992 als Kassierer für den Thekendienst, von 1987 bis 1996 war er erstmals Schriftführer, von 1996 bis 2001 Vizepräsident und von 2001 bis 2002 Präsident bevor er seit 2002 wieder als Schriftführer tätig wurde.

In die Amtszeit der vier ausscheidenden Vorstandsmitglieder fällt auch die Errichtung des neuen Hubertushauses auf dem Hubertusplatz.

Mehr zum Verein und seinen Aktivitäten finden Interessierte unter www.hubertus-gilde.de.