Hubertus-Gilde nimmt erstmals Frauen auf

Anlässlich ihrer Generalversammlung wurde dieses Jahr nicht nur der geschäftsführende Vorstand der St. Hubertus-Gilde Keylaer neu gewählt, es wurden auch die ersten Frauen in die Gilde aufgenommen. Die Ersten, die in die Gilde eintreten wollten, waren vier Frauen, die bereits seit mehreren Jahren der Schießgruppe angehörten und auf deren drängen es auch zu der besagten Satzungsänderung gekommen war. Diese Änderung wurde bereits in einer Versammlung im Jahre 2023 eingebracht und dort wurde eine Kommission einberufen, die diese Änderungen ausarbeiten und auch die Satzung generell überarbeiten sollte. Weiterhin wurde auf der Generalversammlung der Vorstand gewählt. Für das Amt des Präsidenten wurde Erik Adama-schek vorgeschlagen, der bereits die letzte Amtszeit als Präsident tätig war. Bei seiner Arbeit stehen dem gewählten Präsidenten zukünftig Andreas Hiep als Vize-Präsident, Paul Verhülsdonk als Kassierer und Alf Muellemann als Schriftführer zur Seite, die ihn bereits auch in der letzten Amtszeit unterstützten.