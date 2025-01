Für etwa 80 bedürftige Erwachsene und Kindern kochten die Freiwilligen ein Weihnachtsessen „ Hubertus Boys “ zeigen Solidarität

/ von Rudolf Beerden

Die Küchencrew. Foto: bee

Auch 2024 setzt die Gemeinschaft der „Hubertus Boys“ ihre Solidaritätsaktion für Bedürftige in Kevelaer fort, die auf der langjährigen Tradition des verstorbenen Konditors Norbert Heilen beruht, der über viele Jahre hinweg dieses Adventsessen durchgeführt hat.

Die Veranstaltung, bei der etwa 80 bedürftige Erwachsene und Kinder eingeladen werden, spiegelt das wachsende Bewusstsein für die oft versteckte Armut in Kevelaer wider. „Es ist erschütternd zu sehen, wie die Zahl der Bedürftigen jedes Jahr steigt, aber es erfüllt uns mit Stolz und Demut, dass wir in der Lage sind, diesen Menschen zu helfen“, so ein Organisator der Veranstaltung.

Die fleißigen Helfer bereiten in der Küche der Antoniusschule ein Adventsessen mit drei Gängen vor. In diesem Jahr gab es Rindfleischsuppe, Schweinefilet mit Champignon-Rahmsauce, Kartoffelrösti, Blumenkohl mit Sauce Hollandaise, Rindergulasch mit Butterspätzle und Apfelrotkohl. Als Nachtisch wurden Mascarponecreme mit Himbeeren und Weihnachtsmousse angeboten.

Das Team der Freiwilligen servierte am Vorabend zum 4. Advent die Speisen in der Mensa der Antoniusschule. Die Dankbarkeit in den Augen der teilnehmenden Erwachsenen und Kinder ist für alle Beteiligten ein tief bewegendes Erlebnis.

Die Initiative, die inzwischen a…