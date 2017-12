Als Margarete Blumenkemper nach den Weihnachtstagen ihre Haustür auf der Elsa-Brandström-Straße öffnete, erwischte sie ein paar Mitglieder der Nachbarschaft dabei, wie diese die Weihnachtsdekoration im Vorgarten abbauten. Platz musste geschaffen werden, denn der üppige Kranz für die bevorstehende Goldhochzeit von Horst und Margarete Blumenkemper sollte aufgebaut werden. Die beiden gebürtigen Kevelaerer haben am 28.12.1967 in Mülheim an der Ruhr standesamtlich geheiratet.