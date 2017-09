Horst „Pille“ Gecks wird 75 Jahre alt – ein Porträt

Horst Gecks und Kevelaer – das hat irgendwie auf Anhieb gepasst. Das Kind des Ruhrgebiets, wo „Pille“ aufgewachsen ist und seine ersten Schritte als Fußballspieler getan hat, feiert am heutigen Montag seinen 75. Geburtstag. Gecks kann auf ein Dreiviertel Jahrhundert zurückblicken, das an bunten Geschichten am wenigsten mangelt. Geschichten über Alkoholeskapaden berühmter ehemaliger Nationalspieler, unvergessliche Siegesfeiern oder die Zustände im bezahlten Fußball der späten Nachkriegszeit gehören genauso zu seinem Repertoire wie Existenz- und Abstiegskämpfe in der Kreisliga oder der tägliche Wahnsinn im Alt-Herren-Fußball.

Die Karriere des Horst Gecks beginnt mitten im Ruhrpott, wo der schmächtige Junge aufwächst und von klein auf mit dem Fußball konfrontiert ist. Ein bisschen erinnern seine Erzählungen an den bekannten Film „Das Wunder von Bern“ – nur mit dem Unterschied, das…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.