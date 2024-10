Hokuspokus von Curt Goetz

Am 29. Oktober 2024 ist das „Filmtheater“ mit dem Theaterstück „Hokuspokus“ um 20 Uhr zu Gast im Bühnenhaus. Dabei wird das Publikum von der schwarz-weiß Kriminalkomödie mit einer turbulenten Mischung aus Spannung und Unterhaltung in seinen Bann gezogen.

Die junge Witwe Agda Kjerulf steht wegen Mordes an ihrem Gatten, einem nur mäßig erfolgreichen Kunstmaler, vor Gericht. Alle Indizien sprechen gegen die attraktive junge Frau. Sie verstrickt sich zunehmend in Widersprüche, bis der raffinierte Anwalt Peer Bille ihre Verteidigung übernimmt. Plötzlich erfährt der Schauprozess einen völlig anderen Verlauf, skurrile Zeugen tauchen auf, der Verteidiger entpuppt sich als begabter Gaukler, die Bilder des Ermordeten finden auf einmal reißenden Absatz und ein altes Geheimnis wird gelüftet.

Eintrittskarten für alle Theaterstücke, Aufführungen der Reihen „Puppenspiel 18+“, „Kultur für Kinder“ und „Konzerte & Shows“ sind im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de, www.eventim.de, in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich. Informationen und Buchung der Abonnements für die Theaterreihe und die Reihe „Puppenspiel 18+“ sind beim Kevelaer Marketing per E-Mail an kultur@kevelaer.de und per Telefon unter 02832 122-150 möglich.