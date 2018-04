Winnekendonk. 1998 stellte Miriam Etzold ihren landwirtschaftlichen Betrieb zu einem Bio-Hof um und erhielt 2001 die Anerkennung als EU-Bio-Betrieb, in dem zusätzlich noch die strengeren Kriterien des Naturlandverbandes eingehalten werden. Heute wirtschaftet sie gemeinsam mit ihrem Sohn Jonas.

Miriam Etzold: „Wir wollten eine Landwirtschaft, die im Einklang mit der Natur steht und nur noch so arbeiten, dass das Wohlergehen von Tier, Pflanze und Mensch im Vordergrund steht. Dabei ist es wichtig, dass wir trotzdem die wirtschaftlichen Gesichtspunkte nicht aus den Augen verlieren dürfen, um die Zukunft des Hofes zu sichern und um davon leben zu können.“ Ihr Sohn fügt hinzu: „Die biologische Wirtschaftsweise verursacht oft einen deutlich höheren Arbeitsaufwand. Dort wo konventionell Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, fällt bei uns nicht selten Handarbeit an. In heute üblichen Ställen leben zum Beispiel die Schweine auf Vollspaltenböden. Wir hingegen müssen mit Mistgabel und Besen die Einstreu der sehr reinlichen Tiere erneuern.“

