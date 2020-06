Hoffnung für die Wallfahrt

Auch im Priesterhaus in Kevelaer sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie seit langer Zeit zu spüren. Neben der reduzierten – bis vor Kurzem gänzlich eingestellten – Beherbergung findet auch die Wallfahrt in diesem Jahr in viel kleinerem Ausmaß statt. Dr. Rainer Killich, Generalsekretär der Wallfahrt Kevelaer, sprach im Interview mit dem Kevelaerer Blatt über die aktuelle Situation.

Kevelaerer Blatt: Die Wallfahrt findet durch Corona auf sehr viel kleinerem Niveau statt. Wie stellt sich dadurch die aktuelle Situation für das Priesterhaus dar?

Dr. Rainer Killich: Grundsätzlich unterscheidet sich die Situation des Priesterhauses als Beherbergungsbetrieb natürlich nicht von der Situation in anderen Häusern. Ab Mitte März waren wir komplett geschlossen und seit Christi Himmelfahrt dürfen wieder Gäste übernachten. Das traf ein sehr dichtes und intensives Tagungsprogramm im Vorfeld der Wallfahrt, das in Gänze ausgefallen ist...