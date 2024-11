Hochwertige Kunstgegenstände entwendet

Im Zeitraum vom Mittwoch (02. Oktober 2024), 12:00 Uhr und Freitag (04. Oktober 2024), 11:30 Uhr kam es an der Wallstraße in Kevelaer zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Der/die Täter durchsuchten mehrere Räume sowie Schränke und entwendeten diverse Kunstgegenstände (u.a. zwei Bronze-Skulpturen, eine Bronze-Reliefplatte, zwei Acrylbilder, eine russische Ikone, vier antiquarische Brieftaubenuhren, ein antiquarisches Buch) sowie eine Kamera der Marke Zeiss. Die Kriminalpolizei Goch sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen.