Hochsaison für die Laubfrösche

Alle vier Mannschaften des BC Laubfrosch Kervenheim standen am vergangenen Wochenende am Brett.

3. Mannschaft

Die 3. Mannschaft des BC Laubfrosch Kervenheim spielte am Wochenende zu Hause gegen RBC Rees 2 und holte einen souveränen Sieg. Klaus Cleve spielte an Brett 4 gegen den Reeser Uwe Groß und gewann mit 45 zu 35 in 20 Aufnahmen. Rüdiger Spielmann machte es spannend für die Kervenheimer. Er gewann gegen Niels Termath mit 38 zu 36 in 20 Aufnahmen. Helmut Gesthüsen konnte sein Spiel klarer gestalten. Er bezwang den Reeser Spieler Günter Schraven 50 zu 11 in 16 Aufnahmen. Paul Bannasch holte die letzten Punkte für die Kervenheimer. Er gewann gegen Edmund Winkelmann 40 zu 20 in 20 Aufnahmen. Somit war es am Ende ein klarer 8:0 Sieg der Kervenheimer.

2. Mannschaft

Die 2. Mannschaft hatte ein Heimspiel gegen RBC Rees 1 und konnte das Spiel nicht siegreich gestalten, obwohl alle Partien sehr knapp waren. Heinz Franzen verlor gegen den Reeser Frank Deller 65 zu 72 in 20 Aufnahmen. Bei Thomas Büchner war es noch knapper. Der Kervenheimer verlor 67 zu 69 in 20 Aufnahmen. Wolfgang Pfitzner verlor auch nur mit 2 Punkten Unterschied gegen Peter Giesen mit 78 zu 80 in 17 Aufnahmen. Nur Thomas Cholewa fand nicht zu seinem Spiel. Er verlor gegen den Reeser Udo Nienhysen 53 zu 80 in 18 Aufnahmen. Somit war es ein 0:8 Für Rees. Das hätte aber auch aufgrund der knappen Ergebnisse anders ausfallen können.

4. Mannschaft

Die 4. Mannschaft musste Auswärts bei Grün-Weiß-Kleve-Hau 3 ersatzgeschwächt antreten. Margret Broich verlor gegen den Klever Wolfgang Mertens 15 zu 24 in 25 Aufnahmen. Andre Brouwers verlor gegen Michael Berson 17 zu 40 in 19 Aufnahmen. Jochen Fischer musste sich auch geschlagen geben und verlor 20 zu 40 in 25 Aufnahmen. Andre Brouwers musste zweimal spielen, verlor aber auch an Brett 1 gegen Stefan Cloesters mit 20 zu 40 in 17 Aufnahmen. Somit blieben alle Punkte in Kleve.

1. Mannschaft

Die 1. Mannschaft musste im Auswärtsspiel bei BSF Goch 2 antreten, wieder mal mit Ersatz.

Als erstes mussten die Brouwers-Brüder ran. Michael Brouwers gewann für Kervenheim gegen Heiner Jansen 89 zu 27 in 20 Aufnahmen. Karl-Heinz Brouwers gewann nach sehr gutem Spiel 125 zu 85 in 20 Aufnahmen gegen den Gocher Harald John. Wolfgang Pfitzner trat als Ersatz für Kervenheim an. Diesmal machte er seine Sache nicht so gut und verlor gegen Bernd Tebest 42 zu 47 in 20 Aufnahmen. Christian Schmithuisen ließ Herbert Schäfer von Goch keine Chance. Er gewann für Kervenheim 175 zu 22 in 8 Aufnahmen. Damit war der 6:2 Sieg für Kervenheim perfekt.