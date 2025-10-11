Die Geschichtsgruppe des Heimatvereins- und Verschönerungsvereins Kervenheim – Kervendonk veranstaltet am 18. Oktober 2025 eine „Historische Ortsführung“ in Kervenheim.

Kervenheim sei der historisch bedeutsamste Ortsteil der Stadt Kevelaer, findet die Gruppe. „Die Geschichte der Ortschaft reicht weit zurück bis ins Mittelalter. Die hoch- bzw. spätmittelalterliche Siedlung hat ihren Ausgangspunkt von der 1270 erstmals erwähnten Burg genommen.“

Der geführte Rundgang ist eine Zeitreise in die jahrhundertealte Geschichte Kervenheims. Mit historischen Enthüllungen werden bedeutsame Bauwerke der Vergangenheit in der Ortsführung erklärt. Man begibt sich auf eine Zeitreise durch die vergangenen Jahrhunderte der Ortschaft am Niederrhein.

Die Führung beginnt um 14 Uhr am Parkplatz Wallstraße (gegenüber dem Katholischen Pfarrheim) und dauert ca. 90 Minuten. Die Kosten betragen für Erwachsene 6 Euro – Kinder bis 14 Jahre frei.

Eine Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich.

Anmeldung telefonisch unter 02825 8488 (Joachim Bracke) oder 02825 6789 (Hans-Peter Schaap) oder per E-Mail an info@heimatverein-kervenheim.de.