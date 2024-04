Hinweis auf ein illegales Autorennen

Ein 28-jähriger Mann aus Kevelaer informierte am Ostersonntag, 31. März 2024, gegen 13:55 Uhr die Polizei, dass er soeben Zeuge eines Autorennens auf der Straße “Im Auwelt” von Wemb in Richtung Twisteden geworden sei.

Er selber konnte nur durch eine Notbremsung seines BMWs und Ausweichen auf den Grünstreifen einen Frontalzusammenstoß verhindern. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch vier weitere Personen in seinem Auto, die glücklicherweise alle unverletzt blieben. Sein BMW erlitt vorne rechts eine Beschädigung aufgrund des Ausweichmanövers, zu einem Kontakt mit einem anderen Fahrzeug ist es nicht gekommen.

Die rasante Fahrt der vier Fahrzeuge führte durch die Ortschaft Twisteden über die Kreuzung der B 9 hinweg, durch Wetten, weiter in Richtung Veert und Kapellen. Auf der Veerter Straße in Höhe der Langstraat wendeten die Fahrzeuge und eilten wieder in Richtung Wetten, bevor sie von der Polizei kurz vor der Ortschaft Kapellen gestoppt werden konnten.

Bei den beteiligten Fahrzeugen handelt es sich um einen Volvo XC 90, einen Suzuki Ignis, einen Ford Focus und einen 3er BMW. Die Autos wurden von jungen, niederländischen Männern im Alter von 18 bis 22 Jahren gefahren. Zudem befanden sich im Volvo sowie im Ford Focus noch Beifahrer im Alter von jeweils 17 Jahren.

Die Fahrzeuge sowie die Führerscheine wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kleve sichergestellt. Auf der Fahrt kam es immer wieder zu sehr riskanten Fahrmanövern, bei denen Verkehrsteilnehmende zu Gefahrenbremsungen und Ausweichmanövern gezwungen wurden, um Verkehrsunfälle zu verhindern.

Die Polizei fragt an dieser Stelle, wer war zu dieser Zeit auf der Dorfstraße in Twisteden, der Twistedener Straße, der Veerter Straße oder aber auch auf der Mühlenwasserstraße unterwegs war und Zeuge wurde oder gar durch das illegale Autorennen geschädigt wurde? Das Verkehrskommissariat in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 02831 1250 entgegen.