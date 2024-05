High Fidelity in Walbeck

Nach einem erfolgreichen Jubiläumskonzert 2023, steht das Rock- und Pop Orchester „High Fidelity“ aus Geldern am 30. Mai 2024 erneut auf der großen Open-Air Bühne im Waldfreibad Walbeck.

High Fidelity ist eine Bandformation mit über 25 Musikerinnen und Musikern vom linken Niederrhein. Die vielköpfige Band inszeniert bereits seit über 20 Jahren die besten Rock-, Funk- und Soulklassiker und begeistert regelmäßig mit neuen Songs und Stilrichtungen. An bis zu 20 verschiedenen Instrumenten werden die Stücke dargeboten und warten neben der Standardbesetzung mit Bläsern, Streichern, Percussion und einem großen Chor auf.

Mit insgesamt sieben Sängerinnen und Sängern ist High Fidelity in allen Genres und Stimmlagen sehr gut aufgestellt.

Erfolg wiederholen

Anlässlich ihres 20-jährigen Bandbestehens gab die Band im vergangenen Sommer ihr erstes Open-Air Debüt im Walbecker Freibad: über 3.000 Musikbegeisterte versammelten sich bei strahlendem Sonnenschein und feierten gemeinsam das große Bandjubiläum. Das Konzert war ein voller Erfolg und man war sich sofort einig: Dieses Erfolgskonzept muss 2024 wiederholt werden.

Am Donnerstag, 30. Mai (Fronleichnam) wird der große Auftritt stattfinden, dieses Mal hat High Fidelity viele neue Songs im Gepäck.

Seit vielen Monaten wird intensiv an einem vielfältigen und anspruchsvollen Musikprogramm geprobt. Hierfür hat die Band diverse Workshops und Einzelproben in den Registern realisiert, um das Publikum in Walbeck erneut zu begeistern.

Die Musikstücke werden allesamt von Christian Klaessen, dem Arrangeur und ehemaligen Mitglied des Orchesters, erarbeitet und individuell auf die Musikerinnen und Musiker zugeschnitten.

Das Geheimrezept der diesjährigen und neuen Songauswahl: ein Mix aus verschiedensten Musikrichtungen, die zum Mitsingen, Feiern und Genießen einladen. Neben topaktuellen Hits sind auch wahre Klassiker und Musiklegenden mit im Repertoire, sodass Jung und Alt gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Tickets sichern

Wer Lust auf das Open-Air Spektakel am 30. Mai bekommen hat, kann Tickets im Vorverkauf unter online unter waldfreibad.ticket.io sowie an der Abendkasse erwerben.