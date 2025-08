Zum Tod von Bert Gerresheim, der mit 89 Jahren starb „ Hier, wo so viel Himmel drüber ist “

/ von Delia Evers

Das letzte Foto von Bert Gerresheim (l.) in Kevelaer. Es zeigt ihn am 25. März zusammen mit seinem Gefährten Francisco Ces Hernandez (r.) und ihrem befreundeten Fahrer Ulrich Fürneisen, der selbst künstlerisch tätig ist und die beiden gern chauffierte. Foto: Heinz Janssen, Galerie Janssen

Es war der 25. März 2025. Bert Gerresheim besuchte Kevelaer und traf am Kapellenplatz seinen Galeristen Heinz Janssen. Der plante (und plant) zum 90. Geburtstag des Bildhauers im Herbst eine Ausstellung mit Werken des „Bronzepuppenmachers“. Bronzepuppenmacher – so nannte Gerresheim sich bisweilen selbst, wenn der Schalk ihn packte. Nach dem Besuch in der Galerie ging Gerresheim mit zwei Begleitern Richtung Petrus-Canisius-Haus. Janssen rief ihnen nach. „Dreht euch noch einmal um!“ Die Drei taten es. Heinz Janssen hielt den Moment mit seiner Kamera fest.

Lachend

Das letzte Foto: Gerresheim lachend, ein alter Mann. Er wirkte wie einer, der nicht vorhat, die Welt bald zu verlassen. Vier Monate später kam der Tod auf leisen Sohlen. Innerhalb von drei Tagen wurde Gerresheim schwach und verlor viel an Gewicht. Er wurde leicht und starb. Es war der 16. Juli.

Bert Gerresheim (Mitte) im Jahr 2011 mit seinem Gefährten Francisco Ces Hernandez (r.) und Weihbischof Heinrich Janssen zu dessen goldenem Priesterjubiläum im Petrus-Canisius-Haus. Ganz rechts im Bild Maria Polders. Foto: D…