Chromglänzende Kühlerhauben, außergewöhnliche Karosserien aus England, Fahrzeuge in der Restauration: der Inhaber der „Kamps Classics GmbH“, Stefan Hagmans, konnte der Kreis-Wirtschaftsförderung auf ihrer „Sommertour“ in seinem Betrieb am Wissener Weg ein paar außergewöhnliche Auto-Modelle präsentieren.