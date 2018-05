Als ursprünglich konventionell betriebenen landwirtschaftlichen Hof (Kuhhaltung), bewirtschaftet Clemens Jeuken in Wetten seit 1993 eine Straußenfarm. „Als Kind hatte ich immer schon Vögel, Hühner und Enten. Ein Nachbar hatte Strauße und ich war sofort von diesen Vögeln so beeindruckt, dass von da an der Gedanke geboren war, eine eigene Straußenzucht aufzubauen“, erzählt der Besitzer, der diese Arbeit im Vollerwerb durchführt. Clemens Jeuken gibt den Lesern des Kevelaerer Blattes die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Straußenhofs zu werfen.

Jeuken ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Straußenzüchter e.V., hält um die 100 Exemplare des auf der Roten Liste der bedrohten Tiere geführten Laufvogels (die Zahl variiert je nach Küken und Schlachtungen) und kümmert sich im Haupterwerb um den Hof, nachdem er am Anfang zusammen mit seinem Bruder den Start nur im Nebenerwerb bewältigt hatte.

Wie bei jedem gewerblichen Umgang mit Tieren gibt es Halterichtlinien, die durch das Kreis-Veterinäram…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Hier steckt kein Kopf im Sand 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by