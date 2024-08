Hexagon Purus bei PAROOKAVILLE

Vereinte regionale Kräfte: Das „PAROOKAVILLE“ Festival und Hexagon Purus haben gemeinsam daran gearbeitet, Nachhaltigkeit und Partyvergnügen zu verbinden.

Das Festival war auch in diesem Jahr wieder ein echtes Highlight und bot den Besuchenden Auftritte von DJ-Größen wie Hardwell, Paul Kalkbrenner, Robin Schulz, Steve Aoki & Co., sowie auch ein buntes Rahmenprogramm abseits der Bühne. Neben den musikalischen Höhepunkten sind die Macher von „PAROOKAVILLE“ auch aktiv darum bemüht, das Festival möglichst ressourcenschonend, umweltbewusst und nachhaltig zu gestalten.

Hexagon Purus, mit Sitz in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände, war der perfekte Partner für dieses Vorhaben. Das Unternehmen, das in Weeze früher unter dem Namen Wystrach bekannt war und nun zu Hexagon Purus gehört, ist führend im Bereich der Wasserstoff-Speichersysteme, -Transportsysteme und -Tankstellensysteme. Ergänzt wird das Produktportfolio am Standort Weeze durch stationäre Bündel zur Speicherung von Wasserstoff und anderen Gasen.

Dass beim „PAROOKAVILLE“- Festival Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus rückt, großgeschrieben wurde, zeigte sich in den Bemühungen rund um das Thema „Future City“.

Erstmals in diesem Jahr bot das Festival den Besuchern das Green Camp an: Hier wurde Wert auf Achtsamkeit gelegt und beispielsweise Nachtruhe und Müllvermeidung erhielten einen besonderen Stellenwert. Ein Teil davon war auch Hexagon Purus: Mithilfe der in Weeze gefertigten Bündel wurde grüner Wasserstoff gespeichert und in Kombination mit einer Brennstoffzelle zu Strom umgewandelt.

Auch die Gäste des Platinum Clubs erhielten ein grünes Plus für ihren Festivalbesuch. In Kooperation mit dem Arthur Bus stellte Hexagon Purus einen Wasserstoff-Bus für den Shuttle-Service zur Verfügung, der auf dem Dach ein Tanksystem von Hexagon Purus hat. Als Hersteller von Wasserstoff-Tankstellen fand die Betankung selbstverständlich am rund zehn Kilometer entfernten Betriebsgelände der Hexagon Purus Weeze GmbH statt.

Der Hexagon Purus Standort in Weeze wächst stetig und sucht daher nach neuen Teammitgliedern – wer also auf der Suche nach einem neuen Job ist, kann sich über offene Stellen auf der Website unter www.hexagonpurus.com informieren.