Herzensprojekte helfen Vereinen

Die Herbrand-Gruppe feiert 90. Geburtstag. Am 4. Mai 1934 eröffnete Josef Herbrand in Goch sein Autohaus.

Heute zählt die Gruppe 1200 Mitarbeiter und ist in 16 Städten im Münsterland und am Niederrhein zu finden. Zum Firmengeburtstag will die Herbrand Gruppe Menschen, Vereinen und Institutionen in der Region ein Geschenk machen: 90 „Herzensprojekte“ werden gefördert.

Insgesamt vergibt Herbrand im Jubiläumsjahr 90 Mal Sachleistungen im Wert von bis zu 500 Euro. Um die bedeutende Rolle der Mitarbeiter zu würdigen, werden 45 Projekte intern auf Vorschläge aus der Belegschaft vergeben. Weitere 45 Projekte werden für öffentliche Initiativen, Vereine, Clubs und karitative Einrichtungen und Organisationen angeboten.

Durch ein Onlinevoting werden dann 40 Projekte ausgewählt. Fünf Projekte werden von der Herbrand-Geschäftsleitung als Herzensprojekte ausgewählt. So sollen auch kleinere Vereine, Organisationen oder besonders kreative Einreichungen eine Chance bekommen zu gewinnen. Die Vorschläge kann man mit einem Foto und der Vorstellung des Projekts auf der Homepage von Herbrand hochladen. Alle Infos dazu gibt es unter www.herbrand.de/90gewinne.