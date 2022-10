Herren marschieren weiter, Damen ohne Chance

Das vergangene Wochenende war für die Volleyball-Abteilung des Kevelaerer Sportvereins (KSV) zwar weniger erfolgreich als die Wochen zuvor, dennoch können sich die Herren über gute Leistungen freuen.

Herren I

Das Heimspiel der ersten Herrenmannschaft des KSV gegen den Verberger TV war eine eindeutige Angelegenheit für den Spitzenreiter der Verbandsliga. Mit 3:0 (25:8 25:16 25:22) wurde der Verberger TV nach Hause geschickt.

Zwar brachte Trainerin Heike Thyssen direkt zu Beginn etwas Aufregung in die Mannschaft, da sie in der Aufstellung die Positionen der Mittelblocker mit denen der Außenangreifer vertauscht hatte. Vielleicht musste sich aber die Mannschaft dadurch umso mehr konzentrieren. Verberg konnte daraus keinen Nutzen ziehen und angeführt vom nahezu fehlerfrei aufspielenden Kapitän Marcel Thyssen lag der KSV schnell mit vier Punkten in Führung. Beim Stand von 9:5 konnte Jan Broeckmann die Punktezahl mit seinen Aufschlägen und der guten Blockarbeit des Teams auf 18 verdoppeln. Nach nur 13 Minuten Spieldauer endete Satz Nummer eins mit 25:8.

Der KSV schaltete im Anschluss zwei Gänge zurück und Heike Thyssen brachte mit Dominik Booms den Neuzugang ins Spiel. Auch wenn der VTV seine Punkteausbeute verdoppeln konnte, war auch das 25:16 im zweiten Satz eindeutig.

Die Überlegenheit Kevelaers war in allen Punkten gegeben. Der KSV konnte sogar Diagonalangreifer Mirko Novak schonen, der lediglich im dritten Satz zum Einsatz kam.

Der KSV verwaltete schließlich nur noch das Ergebnis und die zu Beginn des Satzes herausgespielte 3-Punkte Führung wurde souverän zum 25:22 ins Ziel genommen. Nach diesem 3:0 Erfolg steht der KSV weiterhin, als einzige Mannschaft ungeschlagen, auf dem ersten Platz. Heike Thyssen war mit dem Auftreten ihres Teams sehr zufrieden und sieht der nächsten Begegnung gelassen entgegen. Am 29. Oktober, um 18 Uhr, muss der KSV dann beim Tabellenvierten, der Holzheimer SG, antreten.

Für den Kevelaerer SV standen auf dem Feld: Dominik Booms, Jan Broeckmann, Robin Broeckmann, Alessandro Nobbers, Mirko Novak, Marc Ophey, Marcel Thyssen, Luca Tönnißen und Robin Verhoeven.

Herren II

In der Bezirksliga tat es der KSV II der ersten Mannschaft gleich. Wenn auch der Kader an diesem Spieltag nur sieben Spieler umfasste, war der Auftritt der Kevelaerer gegen den TV Geldern souverän. Mit 3:0 (25:16 25:18 25:12) wurde der TV Geldern bezwungen.

Erstmals mit von der Partie war Marco Bergers, der sich auch gleich eindrucksvoll in das Kevelaerer Spiel integrierte. Schon der Start des KSV, mit neun Aufschlagspunkten durch Zuspieler Peter Herbe, zeigte deutlich, wohin sich das Spiel entwickelte. Geldern war in allen Belangen unterlegen und hatte seine Punkte zumeist der Unaufmerksamkeit der Kevelaerer Spieler zu verdanken. Der erste Satz war mit 25:16 schnell erledigt.

In der Mitte des zweiten Satzes kam Janik Janßen für Mats Herbe über die Außenposition, was nochmals den Druck auf Geldern erhöhte. Auf wenn kleine Unkonzentriertheiten beim KSV blieben, wurde auch Satz zwei nach 22 Minuten mit 25:18 eingefahren.

Coach Peter Herbe rotierte nun ein wenig und der erst 13-jährige Youngster Mats Herbe spielte nun für André Ophey auf der Position des Mittelblockers. Hier meisterte er seine Aufgabe sehr gut. Da das gesamte Team nun den Druck auf Geldern aufrecht hielt, war das Ergebnis des dritten Satzes nochmals klarer. Mit 25:12 und einem weiteren 3:0 Erfolg festigt auch die Zweitvertretung ihren Spitzenplatz in der Tabelle.

Weiter geht es nächsten Sonntag, 14 Uhr, im Lokalderby in Goch gegen den 1.VBC Goch.

Für die Zweitvertretung spielten: Marco Bergers, Jos Czeranka, Mats Herbe, Peter Herbe, Janik Janßen, Szymon Marcjan und André Ophey.

Damen

Nach den letzten beiden 3:0 Erfolgen in der Bezirksklasse, hoffte Trainer Alessandro Nobbers gegen den TSV Weeze II auf eine Fortsetzung des positiven Trends der Volleyball-Damen. Leider musste sich der KSV mit 0:3 (14:25, 8:25, 17:25) geschlagen geben.

Die Spielerinnen agierten sehr nervös, lieferten sich zahlreiche Eigenfehler. Weeze nutzte diese Chance und gewann Satz eins mit 25:14. Zum Ende des Satzes verschlechterte sich zudem noch die Stimmung auf dem Feld.

Dies hatte im Folgenden eine noch höhere Fehlerquote zur Folge. Alessandro Nobbers versuchte mit zwei Auszeiten noch Ruhe ins Spiel zu bringen. Diese Versuche waren jedoch erfolglos und Satz zwei ging mit 25:8 noch deutlicher an den TSV.

Im dritten Satz stellte Nobbers Julia Saborowski auf der Mitte auf und Jil Wassen rückte dafür nach außen. Nachdem der Anfang des Satzes noch verschlafen wurde, fruchtete diese Maßnahme. Auch mit Hilfe der Aufschläge von Heike Peters konnte beim Stand von 15:14 erstmals die Führung übernommen werden. Weeze konterte aber und zog direkt auf 23:15 davon. Vier Punkte später war auch dieser Satz mit 17:25 und damit das Spiel mit 0:3 verloren. Am nächsten Sonntag, 30. Oktober 2022, geht es dann nach Geldern, wo die vierte Mannschaft des VCE, derzeitiger Tabellenzweite, auf den KSV wartet. Gegen Geldern erwartet Alessandro Nobbers nicht unbedingt einen Sieg, möchte aber seine Damen selbstbewusster auftreten sehen.

Bei den Damen des Kevelaerer SV spielten: Felina Backes, Isabelle Boßer, Gianna van Husen, Heike Peters, Julika Peters, Julia Saborowski, Sophie Tinz, Jil Wassen und Eileen Vennhoff.