Herren-Mannschaften weiterhin ungeschlagen

Am letzten Wochenende, 4. und 5. März 2023, ging es in die vorletzte Runde für die Volleyballer vom Kevelaerer SV. Die beiden Teams, beide Spitzenreiter in ihren Ligen und schon als Aufsteiger feststehend, gingen selbstverständlich als die Favoriten in die Partien.

Bezirksliga

Den Anfang machte die zweite Mannschaft in der Bezirksliga. In Weeze traf sie auf den Tabellenvierten, den FS Duisburg.

Die Duisburger, welche nur mit einer 6-köpfigen Besetzung auflaufen konnten, waren allerdings in allen Belangen unterlegen und hatten zumeist schon im Spielaufbau enorme Probleme. So konnte Zuspieler Peter Herbe direkt zu Spielbeginn acht direkte Aufschlagspunkte erzielen. Dieser Vorsprung wurde zeitweise auf bis zu 13 Punkte ausgebaut. Der erste Satz ging mit 25:15 an den KSV. Die Überlegenheit konnte Coach Beate Herbe dazu nutzen, alle neun Spieler einzusetzen und auch auf den Positionen zu rotieren. Erstmals in dieser Saison durfte Zuspieler Peter Herbe auf der Bank Platz nehmen und Janik Janßen übernahm seine Funktion. Die großen spielerischen Momente fehlten zwar, aber es war eine grundsolide Vorstellung des KSV.

Der Ukrainer Bogdan Belyi spielte in seinem zweiten Auftritt im KSV-Trikot wieder sehr souverän und ist so eine Bereicherung im Kader. Auch die etablierten Kräfte im Kevelaerer Team lieferten gute Leistungen ab. So gingen auch die Sätze zwei und drei mit 25:13 und 25:16 deutlich an den Spitzenreiter. Coach und Spieler waren mit dem Spielverlauf und der Leistung zufrieden und freuen sich auf die kommende Spitzenbegegnung gegen den Tabellenzweiten vom Moerser SC III.

Für den Kevelaerer SV II spielten Bogdan Belyi, Marco Bergers, Jan Eyll, Mats Herbe, Peter Herbe, Sven Herbe, Janik Janßen, André Ophey und Tobias Reuters.

Das letzte Spiel der Saison bestreitet die zweite Mannschaft am 18. März 2023 um 15.30 Uhr gegen die dritte Mannschaft vom Moerser SC.

Verbandsliga

Für Jan Eyll, Janik Janßen und Mats Herbe ging es dann auch gleich weiter. In dem letzten Heimspiel der Verbandsligamannschaft musste Trainerin Heike Thyssen auf einige Spieler verzichten und Mirko Novak ging angeschlagen in die Partie. Daher ergänzten die drei Spieler der zweiten Mannschaft den Kader. Im Spiel gegen den Tabellenletzten vom Moerser SC II konnte Heike Thyssen trotzdem einiges probieren und alle Akteure einsetzen.

Aufgrund seiner Verpflichtung in der Fußballbezirksliga bei den Sportfreunden Broekhuysen konnte Zuspieler Marcel Thyssen erst kurz vor Beginn des Spiels in der Halle eintreffen und war deshalb als Libero vorgesehen. Robin Verhoeven übernahm die Aufgabe des Zuspielers. Auf die Diagonalposition rückte Marc Ophey. Ergänzt wurden die Startsechs durch die Mittelblocker Luca Tönnißen und Stefan Kannenberg, über die Außenposition begannen Robin und Jan Broeckmann.

Da Marc Ophey aber, entgegen dem standardmäßigen Diagonalspieler Mirko Novak, auch in der Annahme aktiv ist, musste die Annahme neu formiert werden. Das führte zu einigen Missverständnissen und sogar zu einem Aufstellungsfehler. Heike Thyssen musste beim Stand von 7:8 erst eine Auszeit bemühen, um ein wenig Ordnung in das Spiel zu bringen. Anschließend lief das Spiel der Kevelaerer aber sehr routiniert und der KSV setzte sich Punkt um Punkt ab. Beim Stand von 20:14 wurde die Überlegenheit zum ersten Wechsel genutzt. Jan Eyll konnte erstmals Verbandsligaluft schnuppern und sich auch gleich mit starken Angriffen in Szene setzen. Der erste Satz ging verdient mit 25:15 an den KSV.

Keine Chance gegen den Kevelaerer Block

Auch im zweiten Satz blieben die Kevelaerer spielbestimmend. Für Robin Broeckmann war mit Janik Janßen nun ein weiterer Spieler der zweiten Mannschaft auf dem Feld. Janik konnte sich in diesem Satz mehrfach durch gute Aktionen auszeichnen. Die junge Moerser Mannschaft, welche hauptsächlich aus Jugendspielern der U16 und U18 besteht, hatte insbesondere im Angriff kaum Chancen gegen den starken Kevelaerer Block. Nachdem sich der KSV einen komfortablen 5-Punkte-Vorsprung herausgespielt hatte, folgten weitere Wechsel. Unter anderem kam beim Stand von 18:13 auch Mats Herbe auf der Diagonalposition zum Einsatz. Der 13-jährige Kevelaerer spielt in der Jugend beim Moerser SC unter anderem mit einigen seiner gegnerischen Spieler zusammen in der NRW-Liga.

Mit sicheren Aufschlägen und einer guten Abwehr fügte er sich nahtlos in das Spiel ein. So ging auch Satz zwei mit 25:16 an den KSV. Der KSV rotierte weiter in der Aufstellung und Mirko Novak, ansonsten gefürchteter Angreifer auf der Diagonalposition, durfte auf der Mittelblockerposition seinen Einstand geben. Zusammen mit den etablierten Spielern der ersten Mannschaft wurde wieder ein 4-Punkte-Vorsprung herausgespielt. Auch diesen nutzte Heike Thyssen, um nacheinander den Spielern aus der zweiten Mannschaft Jan Eyll, Mats Herbe und Janik Janßen nochmals Einsatzzeiten zu geben.

Der MSC, unterstützt von zahlreichen Moerser Fans, hatte zu keiner Zeit die Möglichkeit, den KSV in Bedrängnis zu bringen. Der dritte Satz war dann nur Formsache. Mit 25:18 ging dieser an den KSV, welcher seine weiße Weste behält. Libero Marcel Thyssen konnte über die gesamte Partie, die Annahme und Abwehr stabilisieren. Zusammen mit dem sehr guten Block waren das die Grundlagen für den fünfzehnten Sieg im fünfzehnten Spiel.

Am letzten Spieltag, Samstag, 18. März, möchte Heike Thyssen diese Serie natürlich auch im Lokalderby bei den Kleverland Volleys verteidigen.

Für die erste Mannschaft vom Kevelaerer SV standen Jan Broeckmann, Robin Broeckmann, Jan Eyll, Mats Herbe, Janik Janßen, Stefan Kannenberg, Mirko Novak, Marc Ophey, Marcel Thyssen, Luca Tönnißen und Robin Verhoeven auf dem Feld.

Die Ergebnisse:

Volleyball-Bezirksliga Männer: FS Duisburg – Kevelaerer SV 0:3 (15:25 13:25 16:25)

Volleyball-Verbandsliga Männer: Kevelaerer SV – Moerser SC II 3:0 (25:15 25:16 25:18).