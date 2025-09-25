Hermann van Veen Ausstellung

Die Freude in der Kevelaerer Galerie Kocken an der Hauptstraße ist groß: Zum dritten Mal kann die Galerie in der Wallfahrtsstadt Werke des niederländischen Künstlers Hermann van Veen präsentieren.

2005 wurden Kunstwerke von van Veen in der Ausstellung „Farnschaften – Herman van Veen – der Maler“ exklusiv und zum allerersten mal überhaupt der Öffentlichkeit in der Galerie Kocken vorgestellt. Ein großer Schritt, auch für Herman selber. „Die große Besucherzahl und der fulminante Erfolg der Ausstellung gaben uns recht, richtig gehandelt zu haben, indem wir Herman von einer Ausstellung überzeugten.“

Nach zehn Jahren war es dann Herman van Veen, der auf die Idee kam, wieder eine Ausstellung mit neuen Gemälden stattfinden zu lassen. Am 26. Januar 2015 war dann soweit, ein „Wiedersehen mit Herman van Veen – der Maler“ fand mit großem Publikumsandrang statt und war wieder ein großer Erfolg.

Das KB schrieb damals in seinem Bericht von „poetischer Malerei“ des Holländers.

„Nun ist es uns eine große Freude, nach weiteren zehn Jahren, am 28.09.2025 Herman van Veen in seinem 80. Lebensjahr zur Ausstellung „25 Jahre – Herman van Veen – der Maler“ wieder in der Galerie begrüßen zu dürfen! Herman van Veen wird ab 11 Uhr zur Vernissage in der Galerie anwesend sein“, heißt es nun in der Einladung der Galerie Kocken.