Herbstleuchten in Winnekendonk

Die Geselligen Vereine Winnekendonk e.V. lassen den Bürgerpark wieder in neuem Licht erstrahlen!

Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im vergangenen Jahr gibt es am Samstag, 11. Oktober 2025, eine Neuauflage. Ab 18 Uhr wird der Bürgerpark vor dem Katharinenhaus wieder bunt illuminiert.

In geselliger Runde und in buntem Rahmen wird dann wieder der Herbst in Winnekendonk gefeiert. Es gibt Leckeres vom Grill, einen Weinstand und einen Bierpavillon. Für musikalische Untermalung wird ebenso gesorgt wie für eine Überraschung für die Kinder.

Die Geselligen Vereine Winnekendonk freuen sich auf zahlreiche Gäste aus dem Dorf, aber auch über viele Besucher aus der Umgebung, die ebenso herzlich zum Mitfeiern eingeladen sind.