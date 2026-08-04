Herbrand Gruppe stellt Geschäftsführung neu auf

Kontinuität und Aufbruch

Die Herbrand Gruppe aus Kevelaer ordnet ihre Geschäftsführung neu und stellt sich damit für die kommenden Jahre breiter auf. Mit der Veränderung verbindet das Familienunternehmen Kontinuität und Weiterentwicklung zugleich: Richard Lacek-Herbrand bleibt Sprecher der Geschäftsführung, während drei weitere Führungskräfte mit klar definierten Aufgabenbereichen Verantwortung übernehmen.

Sven Holtermann verabschiedet sich nach mehr als 20 Jahren in der Unternehmensleitung in den Ruhestand. Gemeinsam mit Richard Lacek-Herbrand hat er die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich geprägt – vom regionalen Mercedes-Benz Partner mit 163 Mitarbeitenden zu einer großen Automobilhandelsgruppe mit heute rund 1.450 Beschäftigten an 22 Standorten.

Neue Führungsstruktur

Neu in der Geschäftsführung sind Daniel Hennig als kaufmännischer Geschäftsführer mit Verantwortung für Finanzen, IT und verbundene Gesellschaften, Georg Jeuken als Geschäftsführer Verkauf und Michael Haglage als Geschäftsführer für den gesamten Service. Die Besetzung mit langjährig verbundenen Kräften aus dem Unternehmen soll Abläufe vereinfachen und die Zusammenarbeit zwischen Verkauf, Service und den Markenbereichen weiter stärken.

Herbrand setzt dabei bewusst auf Erfahrung aus der Praxis. Die neuen Geschäftsführer kennen das Unternehmen teils seit ihrer Ausbildung und sind mit den Abläufen, den Teams vor Ort und den Erwartungen der Kundinnen und Kunden vertraut.

Stark in der Region verwurzelt

Die Herbrand Gruppe ist seit mehr als 90 Jahren am Markt und fest in Kevelaer verwurzelt. Aus dem ursprünglichen Mercedes-Benz Partner ist inzwischen eine breit aufgestellte Handelsgruppe mit Marken wie smart, Mercedes-AMG, Hyundai, Peugeot, Citroën, Opel, BYD, XPENG, Leapmotor und Fiat geworden; ergänzend kommen spezialisierte Servicebereiche hinzu.

Für die Region Niederrhein ist die Entwicklung des Unternehmens mehr als eine interne Personalie. Herbrand zählt zu den wichtigen Arbeitgebern und Wirtschaftsfaktoren in und um Kevelaer – mit Ausbildungsplätzen, Serviceangeboten und einer Präsenz, die weit über die Stadtgrenzen hinausreicht.

Stimme des Unternehmens

„Für unsere Kunden bleibt Herbrand das, was uns seit vielen Jahren auszeichnet: ein verlässliches Familienunternehmen mit persönlicher Nähe, hoher Servicequalität und persönlicher Betreuung vor Ort“, wird Richard Lacek-Herbrand in der Mitteilung zitiert. Die neue Struktur solle die Marke Herbrand zugleich fit machen für einen Automobilmarkt, der sich durch mehr Markenvielfalt, Digitalisierung und neue Mobilitätsangebote rasant verändert.