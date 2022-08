Herbrand-Azubis starten ins Berufsleben

In der Herbrand-Gruppe haben in diesen Jahr 50 junge Menschen ihre Ausbildung begonnen. Um den Berufsanfängerinnen und -anfängern einen möglichst optimalen Start in den Ausbildungsalltag zu ermöglichen, bietet die Herbrand-Gruppe zu Beginn abwechslungsreiche Einführungsevents an.

Gestartet wurde mit einer Busrundfahrt zu verschiedenen Herbrand-Standorten. Die jeweiligen Center wurden durch eine Rundführung der Betriebsleitenden vor Ort näher vorgestellt. Ein Highlight der Rundfahrt war auch der Besuch des großen Logistikzentrums in Goch.

Weiter ging es mit den traditionellen Azubi-Einführungstagen. Bereits im zehnten Jahr wird dieses Event zum Start der Ausbildung angeboten. Ein Teil der neuen Auszubildenden hielt sich zwei Tage in der Jugendherberge Duisburg Sportpark auf und der andere Teil in einer Jugendherberge in Xanten. Dabei wurden in verschiedenen Workshops die grundlegenden Arbeitsstrukturen und Verhaltensweisen im Berufsleben vermittelt. Zudem erhielten die jungen Erwachsenen fachbezogene Informationen über aktuelle automobile Themen. Produktexpertinnen und -experten stellten zudem unterschiedliche Fahrzeuge vor und vermittelten Wissenswertes zu den jeweiligen Modelle