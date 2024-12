Helmahilft! verabschiedet sich aus Kevelaer

Nach vier Jahren endet das Seniorenprojekt „Helmahilft!“ zum 31. Dezember 2024.

Ins Leben gerufen durch die großzügige Erbschaft von Wilhelmina Janssens, hat das Projekt seit April 2021 umfassende Unterstützungs-, Präventions- und Freizeitangebote für Seniorinnen und Senioren in Kevelaer bereitgestellt.

Trotz des großen Bedarfs und Erfolgs konnte keine Anschlussfinanzierung gefunden werden, sodass das Projekt in Kevelaer nun beendet werden muss.

In den vergangenen Jahren habe „Helmahilft!“ beeindruckende Ergebnisse erzielt, zählt die Arbeiterwohlfahrt („AWO“) auf:

1.263 Beratungseinsätze: im bekannten Büro auf der Venloer Straße in Kevelaer, zu Hause, telefonisch, per Mail sowie Begleitungen zu Terminen wie Arztbesuchen oder Behörden.

Präventionsarbeit: Sechs Schulungen „Leben mit Demenz“ sowie zahlreiche Informationsveranstaltungen zu Themen wie Vollmachten, Patientenverfügungen oder Seniorenkriminalität.

Einsamkeitsbekämpfung: Sieben Tagesreisen, regelmäßige Spielenachmittage, monatliche Kreativangebote sowie technische Hilfestellungen für Smartphones und Tablets.

Das Seniorenbüro wurde gegründet, um Menschen über 60 Jahre in ihrer Selbstständigkeit zuunterstützen und Lücken zu schließen, bevor diese in Pflegebedarfspläne fallen.

Angesichts eines prognostizierten Anstiegs der über 65-Jährigen im Kreis Kleve um 52 % bis 2040 (etwa 30.000 Personen) bleibe der Bedarf an solchen Angeboten nach wie vor hoch. Dennoch könne das Projekt aufgrund fehlender Finanzierung nicht fortgeführt werden, heißt es von der Awo.

Diana Pau und Claudia Baum, die beiden Mitarbeiterinnen von „Helmahilft!“, bedanken sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern Kevelaers und den Kooperationspartnern für das große Vertrauen und die Zusammenarbeit.

„Ihre Unterstützung hat uns ermöglicht, in einer entscheidenden Lebensphase für viele Menschen da zu sein und wir bedauern sehr, unsere Arbeit nicht weiter in Kevelaer anbieten zu können“, so das Team.