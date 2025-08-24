Vor 115 Jahren wurde die spätere Textilkünstlerin geboren Helly Driesen webte ein Denkmal

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Helly Driesen

Werke der Textilkünstlerin Helly Driesen sind an vielen Orten der Welt zu sehen, seit Mitte der 1950er Jahre z. B. ein roter Pontifikal-Ornat mit elf Gewändern in der berühmten Dormitio in Jerusalem. Sie hat für ungezählte Gotteshäuser Gleichnisse in Stoff gewebt, hat mit ihren feinen, langen Fingern genäht, gestickt und gemalt.

1987 zog sie nach Kevelaer, um hier ihren noch immer sehr produktiven Lebensabend zu verbringen. Von der Stadt war sie begeistert. „Hier ist es wundervoll. Die vielen Kontakte und Anregungen sind mir ein Geschenk. Ich bin überraschend schnell heimisch geworden. Es ist alles wie eine Fügung.“

Zur Welt war sie woanders gekommen. Man stelle sich einen wunderbar gepflegten Park vor. Große Bäume, alte Riesen, dazwischen ein Ginkgo, der mit urzeitlich gefächerten Blättern bis in den Himmel reicht, ein See und in all der Natur viel Kultur: als Attraktion ein Schloss, in dem Fürsten wohnen. Hier im Hause Dyck von Salm Reifferscheidt ist Helly Driesen 1910 als Tochter des Haushofmeis…