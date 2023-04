Comedian Hennes Bender trat mit seinem Soloprogramm „Wiedersehen macht Freude“ in der ÖBS auf Heldenreise und Klopapierkampf

/ von Kevelaerer Blatt

Hennes Bender sprach in der ÖBS über die Heldenreise des Lebens. Foto: Freya

Schon zeitig hatten sich die Besucherinnen und Besucher am vergangenen Donnerstag (30. März 2023) einen guten Platz unterm Dach der Öffentlichen Begegnungsstätte in Kevelaer ergattert. Mit Getränken und Knabbereien hatten sie es sich gemütlich gemacht. „Bei so viel Negativem in der Welt muss man sich Abende wie diese gönnen“, bemerkte eine Besucherin, die sich die Wartezeit mit einem mitgebrachten Kreuzworträtsel überbrückte. Sie alle warteten auf Hennes Bender, den Pionier der Stand-Up-Comedy.

In Fachkreisen wird Hennes Bender auch als „Pottfather of German Comedy“ betitelt. Zu Recht. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der Comedian auf der Bühne zuhause. „Ich kann nichts anderes und ich will auch nichts anderes machen“, behauptete er mehrfach während seines unterhaltsamen Soloprogramms.

„Wiedersehen macht Freude“ heißt sein neuestes Programm, mit dem er zurzeit auf Tour ist. Angekündigt durch Bruno Schmitz vom Kulturbüro Niederrhein, betrat Hennes Bender mit Frank Sinatras Hymne „My Way“ die Bühne. „So habe ich schon mal das Finale fertig, ich bin ja schließlich auch nicht mehr der Jüngste, und falls mal einer eher gehen möchte…“, begrüßte der Entertainer gut gelaunt sein Publikum, nahm dabei sofort ersten Kontakt zum selbigen auf. Die dankten es mit freudiger Auskunft, herzhaftem Lachen und viel Applaus.

Freudiges Wiedersehen sei allerdings nicht nur auf das menschliche Wesen zu reduzieren. Nein, auch eine schon vor langer Zeit verliehene Bohrmaschine kann unbändige Wiede…