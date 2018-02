Als selbstständiger Kleinunternehmer kann ich mir eigentlich meine Arbeitszeit einrichten, wie ich es möchte. Wenn da nicht leider der tägliche Zwang des Broterwerbs dahinter stünde. Das Geld, um dem Karnevalstrubel in die Eifel oder an die See zu entfliehen, habe ich bei meinem schmalen Einkommen natürlich nicht. Die Gelegenheit dazu ist jetzt nach den tollen Tagen sowieso vorbei, der Allta…



Als selbstständiger Kleinunternehmer kann ich mir eigentlich meine Arbeitszeit einrichten, wie ich es möchte. Wenn da nicht leider der tägliche Zwang des Broterwerbs dahinter stünde. Das Geld, um dem Karnevalstrubel in die Eifel oder an die See zu entfliehen, habe ich bei meinem schmalen Einkommen natürlich nicht. Die Gelegenheit dazu ist jetzt nach den tollen Tagen sowieso vorbei, der Alltag hat uns wieder. Wirklich? Nö!

Ich gönne mir einfach einen freien Tag und schlendere mit meiner Mechel durch die Stadt, fein warm eingepackt und untergehakt (Ärm in Ärm, dat häl…

