Heiße Getränke brachten 150 Euro

Wer bei Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt stundenlang draußen in der Kälte ausharrt, muss es wirklich ernst meinen. Wobei an der Ernsthaftigkeit der Pfarreimitglieder der Kirchengemeinde St. Marien Kevelaer auch bei strahlendem Sonnenschein kein Zweifel bestanden hätte. Am vergangenen Freitag beteiligten sie sich an der Aktion „Coffee Stop“ vom Hilfswerk „MISEREOR“. Sie verkauften gegen eine freiwillige Spende Kaffee und unterstützen damit Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika (das KB berichtete).

„Aufgrund des Wetters ist es sehr schwierig gewesen“, berichtete Pfarreiratsmitglied Fabian Plaep zum Ende der Aktion. „Aber viele waren interessiert, warum wir hier stehen.“ Allgemein sei die Aktion positiv aufgenommen worden. Vor allem auf dem Wochenmarkt am Peter-Plümpe-Platz habe man viele Menschen erreichen können.

„Die Spendenbereitschaft war gut“, resümierte Bruder Wolfgang Meyer aus dem Pfarreirat. Kurz vor Ende der Aktion habe man ca. 150 Euro gezählt. In Anbetracht der wenig optimalen Wetterlage für eine solche Aktion zeigten sich die beiden Männer gemeinsam mit Pfarreiratsmitglied Maria Haesters stellvertretend für alle weiteren beteiligten Akteur*innen in Kevelaer zufrieden mit dem Ergebnis.