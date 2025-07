Der Busman Heiß

/ von Kevelaerer Blatt



Boah, nä, äh, Mechel, das haben wir aber schon lang nicht mehr gehabt, so eine Bullenhitze.

Normalerweise freust du dich ja schon über jeden Sonnenstrahl, der in dein Herz fällt, und kaum haben wir mal 14 Tage Regenwetter, schon drohst du, depressiv zu werden.

Dabei sind wir ja noch gut dran, wenn du bedenkst, wie es in Südeuropa aussieht. Also 40 Grad und mehr brauche ich wirklich nicht. Da tun mir die Arbeiter leid, die zum Beispiel unsere Straßen bauen oder auf unseren Dächern herumklettern müssen.

Erinnerst du dich noch, wie wir früher die Hagelkreuze aufgestellt haben, um durch unsere Gebete zu erflehen, Gott möge unsere Felder vor der Missernte verschonen? Damals konnte so ein Unwetter die ganze Ernte vernichten und die Leute mussten Hunger leiden.

Und was sehen wir heutzutage in den Nachrichten? Hagelkörner, so groß wie Tischtennisbälle! Da hilft nur noch beten.

Stell dir mal vor, Mechel, ich hätte damals nicht regelmäßig am Hagelkreuz gebetet, was wäre dann? Kevelaer hättest du ohne die Marienerscheinung vergessen können: ein paar Kotten in der Heide und sonst nichts.

Aber ich will ja nicht schon wieder meckern, es gibt ja bei uns Stellen, an denen wir uns vor der Hitze schützen können.

Jedes Mal, wenn ich zur Gnadenkapelle kom…