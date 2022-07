Ballon-Festival: Am 8. und 9. Juli wird‘s wieder bunt am Kevelaerer Himmel Heiß auf heiße Luft

Michael Krämer (technischer Leiter), Heinz Kanders (Wiesenwirt), Verena Rohde (Leiterin Kevelaer Marketing), Barbara Unkrig-Schläger und Laura van den Berg (Team Stadtmarketing) sowie Michael Rütten (Geschäftsstellenleiter Volksbank an der Niers) freuen sich auf das Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival. Foto: nick

Das Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival ist seit vielen Jahren ein fester Termin im Kalender vieler „Ballöner“. Eine Art „Familientreffen“ der Piloten und ihrer Mannschaften, an dem in diesem Jahr – wir verzeichnen die 28. Veranstaltung – nach bisherigem Stand 31 Ballone und zehn Modellballone teilnehmen werden.

„Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Teams den Weg nach Kevelaer finden und unser Festival bereichern“, sagt Barbara Unkrig-Schläger, Mitarbeiterin des Kevelaer Marketing. Das wird übrigens nicht nur die Beobachterinnen und Beobachter der bunten Himmelsriesen freuen, sondern auch die Kevelaerer Hoteliers: Alle Ballon-Besatzungen übernachten zum Festival am zweiten Juli-Wochenende in Kevelaerer Hotels.

Hoffnung auf Ballon-Wetter

Die Ballonstarts sind für Freitag, 8. Juli, um 19 Uhr, und Samstag, 9. Juli, um 5 und 19 Uhr, geplant. „Das Wetter spielt eine sehr große Rolle für die Ballonstarts. Ich entscheide gemeinsam mit einem Diplom-Meteorologen, ob ein Start stattfinden kann“, sagt Ballonpilot Michael Krämer, der an diesem Wochenende ausnahmsweise und schweren Herzens am Boden bleibt und seine Ballone an andere Piloten übergeben hat. Gemeinsam mit Ballonpilo…