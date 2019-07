Heinz-Peter Angenendt im Ruhestand

Nach fast 44 Jahren im Dienst der Volksbank an der Niers wurde Heinz-Peter Angenendt in der Kevelaerer Gaststätte „Zur Brücke“ bei Sürgers-Grevers im Kreise seiner Familie und Kollegen feierlich verabschiedet.

„Die Brücke ist in diesem Fall ein schönes Bild als Übergang in den Ruhestand, also auf der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt“, meinte Vorstandsmitglied Johannes Janhsen (r.) und ließ die Stationen seines Berufslebens Revue passieren.

Am 1. August 1975 startete Heinz-Peter Angenendt seine Ausbildung bei der Volksbank Kevelaer. Nach dem Wehrdienst wurde er 1981 als Schalterangestellter für die Geschäftsstelle Winnekendonk eingesetzt. 2005 übernahm er von Manfred Holtermann die Leitung der Geschäftsstelle. Johannes Janhsen erwähnte ausdrücklich die starke Verbundenheit von Heinz-Peter Angenendt zu den örtlichen Vereinen und Institutionen in Winnekendonk. Vor drei Jahren wechselte der 60-Jährige zur Geschäftsstelle Uedem.

Johannes Janhsen bedankte sich bei Heinz-Peter Angenendt für seine Einsatzfreude und seine Beraterkompetenz mit hoher Leistungsmotivation. Er erwähnte sein ehrenamtliches Engagement in der Politik sowie für die Aktion pro Humanität und den Runden Tisch Flüchtlinge in der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Abschließend wünschte Janhsen dem neuen Pensionär noch viele Jahre nach der Volksbank in bester Gesundheit.

Foto: Volksbank an der Niers