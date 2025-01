Heimwettkampf der SSG Kevelaer

Wenn am 11. und 12. Januar im Sportzentrum Kevelaer-Hüls die letzten Bundesligavorkämpfe Luftgewehr stattfinden, dann wird man nicht nur die Spannung um die Vergabe der begehrten Startplätze für das Bundesligafinale hautnah spüren. Durch die Zweifachturnhalle wird dann auch der olympische Geist wehen. Denn neben Anna Janssen von der SSG Kevelaer als einzige Olympiateilnehmerin aus dem Kreis Kleve stehen vier weitere Teilnehmer der Olympischen Spiele in Paris 2024 in den Reihen der übrigen Bundesligateams.

„Mit Paderborn und Müllenborn haben wir es mit hochkarätigen Gegnern zu tun. Aber wir haben es als Tabellendritter selber in der Hand, eines von vier Tickets für das Bundesligafinale vom 7. bis 9. Februar zu lösen. Und in der Vergangenheit konnten wir mit der Hilfe des Heimpublikums immer gute Leistungen abrufen“, gibt sich Simon Janssen, Spielertrainer des Bundesligateams der SSG Kevelaer, vorsichtig optimistisch für das Bundesligawochenende in der Zweifachturnhalle im Sportzentrum Kevelaer.

Die Hoffnung ist berechtigt. Kann der Teamleiter doch die besten Schützinnen und Schützen einsetzen. Anna Janssen (Zweite der Weltrangliste), der Italiener Marco Suppini, Franziska Driessen, Alexander Thomas und Franka Janssen stellen die ersten fünf laut Setzliste. Und mit Marie Billion steht eine talentierte Nachwuchsschützin aus den eigenen Reihen als Reserve zur Verfügung, die sich in ihrer ersten Bundesligasaison bereits nervenstark und mit Topleistungen präsentiert hat.

Zu Beginn der Saison musste das Team auf Anna und zum Teil auch auf Franka Janssen verzichten. „Das ist leider die Kehrseite, wenn man Topschützen wie Anna zur eigenen Mannschaft zählen darf. Da gehen internationale Wettkämpfe leider vor“, erläutert Simon Janssen.

Das Fehlen der besten Schützin dürfte auch zu den zwei bisherigen Saisonniederlagen und Platz drei in der Bundesliga Luftgewehr Nord beigetragen haben.

Olympia-Feeling in Kevelaer

In der nacholympischen Saison sind die Blicke beim Heimkampf insbesondere auf die Olympiateilnehmer gerichtet. Denn neben Anna Janssen, die für ihre Verdienste auch mit dem Sonderpreis des Marketingpreises der Stadt Kevelaer 2024 geehrt wurde, stehen in vier der fünf anderen Bundesligateams Olympioniken von Paris in den Reihen.

Anna Janssen konnte gleich am ersten Tag der olympischen Spiele den vierten Platz im Mixed-Wettbewerb Luftgewehr erzielen. Das Erlebnis, diesen Spitzensportlern hautnah zu begegnen, wollen sich Fans aus ganz Deutschland nicht entgehen lassen. Auf Social Media haben sich sogar Fans der SSG Kevelaer aus Schleswig-Holstein angemeldet.

„Wir werden die Zweifachturnhalle wieder in eine Schießsportarena verwandeln. Und die Atmosphäre in Kevelaer ist in der ganzen Bundesliga berühmt und berüchtigt“, schwärmt Lambert Janssen, Vorsitzender der SSG Kevelaer, von den Heimkämpfen in Kevelaer.

Trotz des gebotenen Spitzensports und des Aufwandes verzichtet die SSG Kevelaer auf einen gesonderten Eintrittspreis, um allen Fans von Klein bis Groß die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben. Dabei bietet die Zweifachturnhalle 300 Besuchern auf der Tribüne Platz.

Gerne wird aber eine Spende für die Jugendarbeit der SSG Kevelaer entgegengenommen. Hierfür stehen entsprechende Spendenboxen bereit. Das Catering mit einer Cafeteria sowie heißen und kalten Getränken bieten die Mitglieder der SSG Kevelaer in Eigenregie an.

Programmablauf

Einlauf und Wettkampfvorbereitung jeweils 30 Minuten vor dem angegebenen Wettkampfstart.

Samstag, 11. Januar

15 Uhr: St. Hubertus Paderborn-Elsen – Oligser SG

16.30 Uhr: SV Kamen – BSV Buer-Bülse

18 Uhr: SSG Kevelaer – SuSC Müllenborn

Sonntag, 12. Januar

10 Uhr: SuSC Müllenborn – BSV Buer-Bülse

11.30 Uhr: Oligser SG – SV Kamen

13 Uhr: SSG Kevelaer – St. Hubertus Paderborn-Elsen