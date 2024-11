Heimsieg für die Kevelaerer Volleyballer

Was für ein Abend in der Kevelaerer Dreifachhalle! In einem packenden Spiel schafften die Volleyballherren des Kevelaerer SV eine wahre Sensation und schlugen die bis dato ungeschlagene Spitzenmannschaft von Humann Essen in vier hochklassigen Sätzen.

Herren

Trotz ihrer Außenseiterrolle und dem Fehlen ihres Liberos Lennart Mohrmann gelang dem KSV ein Triumph, der für tosenden Beifall und Jubel sorgte.

„Wir haben hier absolut nichts zu verlieren“, sagte Kapitän Marcel Thyssen vor dem Spiel selbstbewusst.

„Auf jeden Punkt, den wir hier vielleicht mitnehmen, können wir richtig stolz sein.“ Doch wie sich herausstellen sollte, hatten die Kevelaerer an diesem Tag noch viel mehr zu gewinnen als nur ein paar Ehrenpunkte.

Bereits im ersten Satz zeigten die Spieler des KSV, dass sie es den Essenern nicht leicht machen würden.

In einem engen, hitzigen Duell auf Augenhöhe, das von ständigen Führungswechseln geprägt war, mussten sich die Gastgeber am Ende zwar knapp mit 23:25 geschlagen geben – doch die Zuschauer spürten: Hier könnte heute eine Überraschung in der Luft liegen.

Im zweiten Satz folgte dann das erste Ausrufezeichen: Kevelaer spielte wie entfesselt, während Essen ein wenig an Präzision einbüßte. Der KSV nutzte diese Gelegenheit gnadenlos und setzte sich zur Mitte des Satzes klar ab. Mit einer wahren Energieleistung holte sich Kevelaer den Satz deutlich mit 25:17.

Der dritte Satz lieferte den Fans Nervenkitzel pur und eine echte Achterbahnfahrt der Emotionen. Beide Teams schenkten sich nichts, es gab kaum Fehler, dafür umso mehr spektakuläre Angriffe und Abwehraktionen.

Nach mehreren abgewehrten Satzbällen und unermüdlichem Kampf setzte sich Kevelaer mit einem Hauch von Glück und einer Menge Geschick schließlich mit 32:30 durch. Im vierten Satz bewies der KSV dann endgültig seinen unbändigen Willen.

Obwohl sie bis kurz vor Schluss mit 20:23 zurücklagen, kämpften sich die Spieler mit Unterstützung ihrer Fans in die Verlängerung. Der Hallenboden bebte, als Kevelaer die entscheidenden Punkte holte und den Satz mit 31:29 für sich entschied.

Damit war die Sensation perfekt – ein 3:1-Sieg gegen den Tabellenführer und drei unerwartete Punkte für den KSV. Diese großartige Teamleistung brachte Kapitän Marcel Thyssen den Titel „MVP des Spiels“ ein.

Als Zuspieler hatte er die Angriffe mit Übersicht und Präzision dirigiert und seine Mannschaft mit seinem Einsatzgeist motiviert.

Auch Trainerin Heike Thyssen zeigte sich mehr als begeistert: „Das war unsere beste Saisonleistung. Wenn wir es schaffen, dieses Niveau auch im weiteren Saisonverlauf abzurufen, können wir jeden Gegner in der Liga schlagen.“ Eine Ankündigung, die die Gegner wohl im Auge behalten sollten.

Nach dieser beeindruckenden Leistung reist der KSV am nächsten Wochenende nach Freudenberg, um sich dort einer weiteren Herausforderung zu stellen.

Eines ist sicher: Die Fans werden dieses Spiel noch lange in Erinnerung behalten!

Für den KSV spielten: Alessandro Nobbers, Luca Tönnißen, Jonas Peters, Stefan Kannenberg, Marcel Thyssen, Robin Verhoeven, Robin Broeckmann, Marc Ophey, Christian Neuendorf, Joel Peter, Dominik Booms, und Mirko Novak.

Spielgemeinschaft

Parallel zu dem Spiel der ersten Herren, bestritt die Spielgemeinschaft aus Weeze und Kevelaer ihr Bezirksligaspiel gegen den TV Kapellen. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Die SG konnte aber oftmals ihre gute Annahme nicht in Punkte umwandeln.

Im Angriff wurden einfach zu viele Punkte liegengelassen. Kapellen nutzte diese Schwäche um einen 20:23 Rückstand zum 25:23 Satzerfolg zu drehen. Im zweiten Durchgang konnten sich die Weezer und Kevelaerer Herren aber gleich zu Beginn einen kleinen Vorsprung erspielen.

Auch wenn dieser bis zum Ende des Satzes auf zwei Punkte schmolz, konnte mit 25:23 der Satzausgleich hergestellt werden.

Die Angriffe der Spielgemeinschaft wurden jetzt konsequenter ausgespielt. Die SG behielt auch im dritten Satz die Oberhand und konnte mit 25:20 die 2:1 Satzführung erringen.

Im vierten Satz präsentierte sich das Team aber wie ausgewechselt. Es lief nicht viel zusammen und Kapellen hatte einfaches Spiel, mit 25:13 den Satzausgleich zu erzielen.

Im Tie-Break waren aber alle Spieler wieder hellwach. Mit einer überzeugenden Leistung wurde Satz Nummer fünf mit 15:11 und damit das Spiel gewonnen.

Mit dem zweiten Sieg klettert die SG auf den sechsten Tabellenplatz.

Auf dem Feld standen: Marlon Jahn, Cedric Lapschies, Niklas Holl, Pedro Silva Guedes, Anthony Mainik, Luca Willems, Kilian Prast, Tom Borrenbergs und Luis Hiep.

Nachwuchs

Den Abschluss machten an diesem Wochenende der gemeinsame Nachwuchs aus Kevelaer und Weeze. Im Spiel gegen den SV Bedburg-Hau kam die männliche U16 zu ihrem ersten Sieg im dritten Spiel.

Die Partie war ausgeglichen und keine Mannschaft konnte sich absetzen. Am Ende hatte die Spielgemeinschaft aus Kevelaer und Weeze das bessere Ende für sich.

Mit 26:24 ging Satz eins an die SG. Im zweiten Satz brachte eine Aufschlagsserie Bedburg-Hau mit 13:7 in Front. Diesen Rückstand konnten die Jungs um Kapitän Ben Niese nicht aufholen.

Nach der 18:25 Satzniederlage ging es auch hier in den Tie-Break. Der Weezer Corvin Büsch brachte die SG direkt mit fünf guten Aufschlägen in Führung.

Letztendlich war es genau dieser 5-Punkte Vorsprung, welcher bis zum Satzende Bestand hatte. Mit 15:10 und somit 2:1 Sätzen, gewinnt die SG Kevelaer-Weeze ihr erstes Spiel in der Bezirksliga.

Für die SG Kevelaer-Weeze waren aktiv: Marten Rademacher, Ben Niese, Joey Robbers, Corvin Büsch, Leon Benedens, Anton Lemken und Felix Daniels.

Vorschau

Regionalliga Männer: 16.11., 19:30 Uhr, VC Freudenberg – Kevelaerer SV, Schulzentrum Eicher Seite in Freudenberg

Landesliga Männer: 16.11., 16:15 Uhr, TV Voerde – Kevelaerer SV II, Regenbogenschule in Kempen

Bezirksliga Männer: 16.11., 15:00 Uhr, SG Weeze-Kevelaer – SG Anrath Kempen II, August-Janssen-Sportzentrum in Weeze

Bezirksklasse Frauen: 17.11., 13:00 Uhr, Kevelaerer SV – Kempener TV, Zweifachturnhalle im Schulzentrum Hüls in Kevelaer