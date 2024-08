Heimatverein Uedem sucht Pauels-Bilder

Eine Ausstellung mit Werken des niederrheinischen Malers Josef Pauels plant der Uedemer Heimat- und Verkehrsverein. Pauels (1885 – 1979) wurde in Uedem geboren und lebte in Kevelaer.

Ausgebildet vom Kirchenmaler Heinrich Holtmann kam er 1910 in das Atelier von Friedrich Stummel, der für die Ausmalung vieler Kirchen verantwortlich war. Pauels war insbesondere für das Malen von Gesichtern zuständig. Nach Abschluss der Arbeiten an der Basilika 1924 schuf Pauels in erster Linie Porträts, Stillleben und Landschaftsbilder, die er überall im Rheinland, Westfalen und den Niederlanden verkaufte.

Noch heute hängen in vielen Haushalten auch im Kreis Kleve Blumenstilleben, Landschaftsbilder und Bilder von Familienangehörigen, die Josef Pauels schuf.

„Solche Bilder suchen wir, um sie auszustellen und eine Dokumentation zu erstellen“, erklärt Michael Lehmann, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins Uedem. „Bitte melden Sie sich, wenn Sie Bilder für die Ausstellung zur Verfügung stellen wollen, unter 02825-8629 oder per Mail an „info@hvv-uedem.de.“ Die Ausstellung in der Hohen Mühle in Uedem wird 27. Oktober eröffnet.